Leren snoeien in Pepingen

In Pepingen konden de inwoners dit weekend een snoeicursus voor hoogstambomen volgen. In samenwerking met het Regionaal Landschap Pajottenland en Zennevallei zette Erwin Vranckx een demonstratie op poten in zijn eigen boomgaard.

Bomen planten, hoogstammen snoeien, het is allemaal niet zo evident. Maar wie meer wou weten over enkele snoeitechnieken, kon zaterdag afzakken naar de boomgaard van Erwin in Pepingen. Daar ontdekten een vijftiental mensen de geheimen van de snoeikunst. “Het is de bedoeling om mensen duidelijk te maken hoe je moet snoeien en ook hoe je een boom moet planten, want veel mensen weten dat niet”, zegt Erwin Vranckx. “Het is toch wel heel belangrijk, zeker als je een boom plant die de allereerste keer goed gesnoeid wordt.” De bezoekers kregen een aantal belangrijke technieken aangeleerd en gingen naar huis met een aantal gouden tips.

Benieuwd naar de snoeicursus? Kijk dan vanavond vanaf 18 uur naar het nieuws op RINGtv.