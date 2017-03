Lieve Maes roept op tot nuance over sluiting Civiele Bescherming

Er is de voorbije weken veel inkt gevloeid over de mogelijke sluiting van de Civiele Bescherming in Liedekerke, maar vaak ontbrak de nuance. Dat zegt Vlaams parlementslid voor de N-VA Lieve Maes uit Zaventem. Zij begrijpt de commotie, maar vindt ook dat er rationeel naar de plannen van de federale regering moet gekeken worden.

Begin deze maand maakte de burgemeester van Liedekerke Luc Wynant bekend dat de Civiele Bescherming in Liedekerke moet sluiten, ten nadele van de post in Brasschaat. De officiële bevestiging daarvan door het Ministerie van Binnenlandse Zaken laat op zich wachten, maar heel wat werknemers lieten al weten dat ze een verhuizing naar Antwerpen niet zien zitten.

"Ik begrijp dat dit soort hervormingen de mensen onder stress zet", zegt Vlaams parlementslid voor N-VA Lieve Maes. "Ik denk dat mensen de overweging moeten maken welke taken ze het liefste doen. Is er voor mij een toekomst bij de civiele, of doe ik liever de taken van de brandweer? Die keuze kan ik niet voor hen maken. Men krijgt hetzelfde statuut als brandweerman, wat neerkomt op een loonsverhoging van 20%, dat is toch niet slecht. En er zijn makkelijke overstapmogelijkheden tussen brandweer en civiele bescherming."

Die loonsverhoging wordt mogelijk door elders te besparen: er zullen ongeveer 70 werknemers afvloeien en enkele kazernes moeten de deuren sluiten. In Vlaanderen zou Brasschaat het daarbij halen van Liedekerke en Jabbeke door de aanwezigheid van heel wat petrochemische bedrijven in de Antwerpse haven. Chemische en nucleaire opdrachten worden straks één van de drie overgebleven taken van de Civiele Bescherming.

"Alle andere opdrachten waar een snelle interventie vereist is, verhuizen naar de brandweer", vervolgt Maes. De vrees dat de Civiele Bescherming niet meer op tijd zal komen, is volgens haar dus onterecht. Maar daar denken de tegenstanders duidelijk anders over. Zij voeren vanavond actie in het Liedekerkse parochiepark. Meer dan 8.000 mensen ondertekenden intussen al een petitie tegen de sluiting.