Linkebeek: Franstalige eenheidslijst van Thiéry valt uiteen

In faciliteitengemeente Linkebeek starten huidig burgemeester Valérie Geeurinckx en schepen Yves Ghequière een eigen onafhankelijke lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen, zo meldt Bruzz. Het lijkt erop dat beide politici af willen van oud-burgemeester Damien Thiéry.

Valérie Geeurickx werd in 2017 door Vlaams minister voor binnenlands bestuur Liesbeth Homans (N-VA) benoemd als burgemeester van de faciliteitengemeente. Eerder was de kandidatuur van Damien Thiéry meermaals geweigerd omdat hij de taalwetten schond en weigerde zich te plooien naar de richtlijnen van bevoegde ministers.

Met de gemeenteraadsverkiezingen van oktober in zicht komt nu een einde aan de Franstalige Eenheidslijst rond Thiéry. Huidig burgemeester Valérie Geeurickx en schepen Yves Ghequière trekken naar de kiezer met een eigen onafhankelijke lijst in Linkebeek. Volgens Bruzz vinden ze het bestuur van Thiéry ‘te strikt’. Zelf spreekt de oud-burgemeester in enkele Franstalige kranten van ‘verraad’.