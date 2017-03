Londerzeel geeft negatief advies voor windmolens op grens met Merchtem

Londerzeel geeft een negatief advies voor de bouw van twee windturbines net over de grens in Merchtem.

De firma Aspiravi uit Harelbeke wil twee windturbines bouwen aan het Brusselbaantje op de grens van Merchtem met Steenhuffel. Het bedrijf heeft hiervoor een stedenbouwkundige vergunning ingediend. De twee windturbines zouden tot 3.500 gezinnen in Merchtem van groene stroom kunnen voorzien. De bedoeling is dat Merchtemnaren en het gemeentebestuur zelf de kans krijgen om te participeren in het project.

Het actiecomité ‘Leefbaar Merchtem Londerzeel’ verzamelde eerder al 1.500 handtekeningen tegen de mogelijke bouw van de windmolens. De tegenstanders vrezen slagschaduw en een waardevermindering van hun woning. Zij krijgen nu de steun van de gemeente Londerzeel. Die heeft een negatief advies afgeleverd bij het Vlaams Gewest.