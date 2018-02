Luc Deleu (Dilbeek): “Eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde is niet de oplossing voor het probleem”

In onze regio gaan steeds meer stemmen op voor een eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde. Maar volgens Dilbeeks Open VLD-fractieleider Luc Deleu is een eigen rechtbank niet de oplossing voor het probleem. Het voorstel van N-VA op lokaal niveau lijkt hem pure 'stoerdoenerij' omdat de communautaire kwestie federaal in de koelkast zit.

Vorige week was er heel wat ophef nadat een Brusselse rechter besliste dat 2 daders van geweld op de Dilbeekse politie vrijuit gingen. Eerder trok ook het parket Halle-Vilvoorde aan de alarmbel. Daarop diende N-VA Dilbeek een motie in voor de oprichting van een afzonderlijke rechtbank in Halle-Vilvoorde. Die motie werd gisteravond na een hevige discussie op de gemeenteraad opnieuw ingetrokken. Vooral Open VLD-fractieleider en advocaat Luc Deleu had juridische bezwaren.

"De taalwetgeving voorziet dat iedere anderstalige het recht heeft om verwijzing te vragen van zijn zaak naar een rechtbank, de dichtstbijzijnde rechtbank van een ander taalregime. Dus mochten die nu verschijnen voor een afzonderlijke rechtbank Halle-Vilvoorde en ze vragen die verwijzing, dan krijgen ze die op basis van de taalwetgeving van 1935. En dus zijn we geen stap vooruit", zegt Deleu.

N-VA-volksvertegenwoordiger Kristien Van Vaerenbergh uit Lennik is al langer een uitgesproken voorstander van een eigen rechtbank voor Halle-Vilvoorde. "Boven die rechtbank zou het nog beter zijn als wij ook de taalwetgeving zouden kunnen aanpassen zodat misdrijven die gepleegd worden in Halle-Vilvoorde, ook werkelijk in Halle-Vilvoorde worden behandeld. Maar dan moet er natuurlijk worden voorzien in een tolk voor de verdachten."

Deleu wijst op het kostenplaatje van tolken en het vertalen van dossiers. Maar ook hij ziet een aanpassing van de taalwetgeving uiteindelijk als enige echte oplossing voor het probleem. Deleu vindt het indienen van moties voor een eigen rechtbank door N-VA stoerdoenerij die geen zin hebben, omdat het een federale bevoegdheid is.

