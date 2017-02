Luchtvaartmaatschappijen dreigen met vertrek op Brussels Airport

Luchtvaartmaatschappijen Thomas Cook en TUI zijn erg ongerust over de invoering van de strengere Brusselse geluidsnormen op de luchthaven van Zaventem. Dat schrijft Het Nieuwsblad. Volgens de maatschappijen zullen ze mogelijk moeten vertrekken uit Brussels Airport, als de strenge normen worden opgelegd.

Het dossier rond de geluidsnormen zit politiek muurvast. Eerder trokken al Brussels Airport zelf en werkgeversorganisatie VOKA aan de alarmbel. Volgens hen dreigen er duizenden banen op de luchthaven verloren te gaan, als de strenge Brusselse geluidsnormen worden opgelegd. Luchtvaartmaatschappij Thomas Cook laat bij monde van woordvoerder Koen van den Bosch in Het Nieuwsblad weten dat ze alle pistes onderzoeken voor als het zover komt, ook een totaal vertrek uit Zaventem. Ook bij luchtvaartmaatschappij TUI is er veel ongerustheid. TUI bekijkt of er kan uitgeweken worden naar de regionale luchthavens van Oostende, Luik en Charleroi. De druk op de politiek wordt dus opgevoerd. Als de federale regering niet tot een akkoord komt, dan kunnen de strenge normen mogelijk vanaf 22 februari ingaan.