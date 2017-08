Maak van het Brussels Summer Festival een daguitstap

“BSF is een festival dat 10 dagen duurt en dat eigenlijk in crescendo gaat. En het begint ogenschijnlijk met een aantal kleine podia op het Museumplein en de zaal La Madeleine. Maar donderdag komt het extra podium op de Kunstberg erbij. En vanaf 12 augustus gaat het hele grote podium op het Paleizenplein open, op de stoep bij de koning eigenlijk”, vertelt persverantwoordelijke Filip De Groote. Op BSF kan je niet alleen genieten van kleppers zoals Orbital, The Jesus and Mary Chain of The Pet Shop Boys. Maar ook Belgische jonge ontdekkingen krijgen er een kans.

Wie naar het Brussels Summer Festival gaat, kan er ook een hele daguitstap van maken. “Overdag zorgen we ervoor dat de festivalgangers een 30-tal plaatsen kunnen bezoeken in Brussel met een flinke reductie. Zo kan je tal van musea of het Atomium bezoeken of fiets- en boottochten maken aan zeer lage tarieven op vertoon van het festivalbandje”, verduidelijkt programmatieverantwoordelijke Denis Gerardy.

Er zijn nog een aantal 10-dagenpassen, maar ze raken stilaan uitgeput. Snel zijn, is dus de boodschap. Voor de meeste dagen zijn er ook nog dagtickets beschikbaar. Alle informatie daarover vind je op de website van het festival.