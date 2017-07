Machelen en Vilvoorde zijn overlast vrachtwagens beu

Machelen en Vilvoorde zijn de overlast veroorzaakt door sommige vrachtwagens beu. Steeds meer vrachtwagenchauffeurs parkeren zich voor langere periode langs de kant van invalswegen of vlakbij bedrijvenzones. Ze laten daarbij heel wat zwerfvuil achter.

In Vilvoorde zijn onder meer op het verlengde van de Woluwelaan naar de bedrijvenzone Cargovil over lange afstand achtergelaten vuilniszakken, blikjes, flessen.. De vrachtwagens blijven er vaak enkele dagen staan, met alle overlast vandien. Ook langs de Luchthavenlaan in buurgemeente Machelen veroorzaken de vrachtwagens heel wat overlast.

Zowel Vilvoorde als Machelen wil wat doen aan de problematiek. Vilvoorde had onlangs nog overleg met de federale politie en het parket. Maar de oplossing is niet evident. Vaak moet het parkeerregime worden veranderd en moeten er alternatieven worden voorzien. Het probleem verplaatst zich zeer makkelijk. Vilvoorde werkt aan een actieplan, dat moet klaar zijn tegen het najaar.

Machelen stemde 14 maanden geleden al een parkeerverbod voor vrachtwagens langs de Luchthavenlaan. Het is echter nog steeds wachten op het Agentschap Wegen en Verkeer om de borden te plaatsen. Machelen zal er dan ook op aandringen om de borden alsnog te plaatsen.