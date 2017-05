Maggie De Block is kandidaat-burgemeester in Merchtem voor Open VLD

Verrassing van formaat maandagavond op een inderhaast samengeroepen persconferentie van Open Vld in Merchtem: federaal minister Maggie De Block trekt de lijst en wil er meteen een verruimingslijst van maken. Of ze voor het burgemeesterschap gaat? "Het is een prachtig mandaat. Mijn broer Eddie is sowieso burgemeester tot de verkiezingen in 2018, maar ik wil er helemaal voor gaan", zegt Maggie De Block. Of ze dan ook haar ministerschap zal opgeven, is voorlopig niet duidelijk. "Heel veel van mijn collega's zijn kandidaat op lijsten met de lokale verkiezingen. Dit is voor mij een logische beslissing. Ik wil zoveel mogelijk mensen enthousiasmeren voor een kartellijst met ook onafhankelijken en er dan voor gaan. Ik weet ook dat ik als minister van vandaag op morgen kan stoppen. Ik ga er niet vanuit, maar hou er wel rekening mee", aldus De Block.

Julie Asselman, de dochter van Maggie De Block en huidig OCMW-voorzitter, zou ook aanspraak kunnen maken op het burgemeesterschap in Merchtem. Als Maggie De Block op 1 januari 2019 afstand doet van de sjerp, dan kan ze de behaalde stemmen -en dus het burgemeesterschap- doorgeven aan dochter Julie Asselman. In rechtstreekse familielijn kunnen immers geen twee leden van dezelfde partij zetelen in de gemeenteraad. Dus moet ofwel Maggie, ofwel Julie na de verkiezingen in 2018 een stap opzij zetten. “Maar dat is echt voer voor na de verkiezingen en dat zullen we binnen de familie zelf wel uitmaken wat we gaan doen. Eerst wil ik gaan voor een volstrekte meerderheid met onze lijst", besluit De Block.

Over de andere kandidaten op de lijst is er geen duidelijkheid. Eerste schepen Steven Elpers (Open Vld) blijft voorlopig op zijn honger zitten. Ook over de plaatsen van andere mandatarissen is (nog) niks beslist. De lokale Open Vld-afdeling zal de beslissing van het lijsttrekkerschap van Maggie De Block ook nog voorleggen aan de leden.