Medeleerlingen Sofie De Ridder ontwikkelen dodehoekverklikker

De laatste schooldag van vorig schooljaar liep fataal af voor de toen 12-jarige Sofie De Ridde uit Eppegem. Ze was met haar fiets op weg naar school en reed op het fietspad van de Brusselsesteenweg, toen ze gegrepen werd door een vrachtwagen die afsloeg. De chauffeur had haar niet gezien omdat ze zich in zijn dode hoek bevond.

Drie medeleerlingen en vriendinnen van Sofie denken nog elke dag aan hun overleden vriendin. Ze grepen onlangs een project rond zonne-energie voor de Solar Olympics aan om de 'SofAlert' te ontwikkelen. Dat is een apparaatje dat fietsers op hun bagagedrager moeten installeren. Sensoren registreren aan de linkerzijde wanneer je fiets in de dode hoek van een auto of vrachtwagen zit en dan projecteert de 'SofAlert' laserstralen. Twee van die stralen schijnen op de grond voor de fietser en de andere lasers schijnen tegelijkertijd door het raam van de (vracht)wagen.

De jury van de Solar Olympics was onder de indruk en bekroonde de uitvinding met de 'Gat in de Markt'-prijs. Eén van de ouders van de meisjes is intussen op zoek naar een bedrijf dat de 'SofAlert' wil commercialiseren. De uitvindsters Jente Claes, Kato Reynaert en Eline Angillis hopen dat het lukt, want ze willen nooit meer zo'n dodehoekongeval als dat van Sofie meemaken.