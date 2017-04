Mediamarkt opent vandaag nieuwe vestiging in Makro in Sint-Pieters-Leeuw

Vandaag opent Mediamarkt een vestiging in de Makrowinkel van Sint-Pieters-Leeuw. De overname van de electro-afdelingen maakt deel uit van de herstructurering bij Makro. Vorige maand opende Mediamarkt ook al een winkel in Makro Machelen.

Vorige zomer kondigde Makro een herstructurering aan nadat het in 2015 een nettoverlies had geboekt van 33 miljoen euro. Daardoor zouden ruim 500 van de 3.000 werknemers hun job verliezen. In Machelen en Sint-Pieter-Leeuw zouden 130 banen verdwijnen. Niet veel later toonde Mediamarkt interesse in een overname van de elektronica-afdelingen van Makro. Daardoor kan een deel van het personeel dat wordt afgedankt toch aan de slag blijven bij Mediamarkt.

Na Makro Machelen is de transformatie van de elektro-afdeling in een Mediamarkt ook in Sint-Pieters-Leeuw een feit. Opmerkelijk is wel dat in Sint-Pieters-Leeuw Mediamarkt ook al een grote vestiging heeft in Shopping Pajot op de grens met Anderlecht. Of twee winkels zo dicht bij elkaar op termijn haalbaar blijven, zal de toekomst moeten uitwijzen.