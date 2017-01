Meer dan 1000 mensen op afscheid Opwijkenaar Swat Van der Elst

Swat Van der Elst is de oudere broer van Leo Van der Elst. Z’n voetbalcarrière begon in Mazenzele bij de plaatselijke club. In de jaren ’70 was hij een van de iconen van Anderlecht. Van der Elst werd op 1 januari geveld door een hartaanval. Die is hem fataal geworden. Van der Elst stierf woensdag op 62-jarige leeftijd. Vanochtend werd in Opwijk afscheid genomen van Swat Van der Elst. Zijn broer Leo zei het volgende over hem: "De publieke belangstelling aanvaardde hij als deel van zijn bekendheid maar eigenlijk was Swat een gewone en warme man die genoot van zijn snookerzaak, een citytrip, een lekker etentje en het plezier van zijn kleinzoon. Swat verstond de kunst om te genieten van de kleine dingen".” Heel wat Opwijkenaren kwamen hem een laatste groet brengen. Dat Van der Elst in de harten van veel inwoners zat, bleek eerder deze week al uit de grote belangstelling voor het rouwregister in het gemeentehuis. Maar ook een heel aantal mensen van buiten de gemeente kwamen afscheid nemen van Swat Van der Elst. Onder hen Robbie Rensenbrink, Aimé Antheunis, Gille Van Binst, Jan Ceulemans, Franky Van Der Elst, Michel Verschueren en Geert De Vlieger. Ook ex-ploegmaat Michel De Groote was op het afscheid: "Wij hebben samen onze legerdienst gedaan met Ludo Coeck. Samen in de legerploeg gespeeld, samen in de eerste ploeg gespeeld. Ik heb met Swat 4 jaar nieuwjaar doorgebracht in onze periode op Anderlecht. Dus ik had een hele goeie band met hem en we hebben mekaar teruggezien op die 40 jaar reünie daar. Zijn overlijden komt heel hard aan."