Meer duidelijkheid over herschikking gerechtelijke kantons Meise en Grimbergen

Er is meer duidelijkheid over de hertekening van de gerechtelijke kantons. De vredegerechten in Wolvertem en Asse blijven open, dat van Grimbergen gaat onherroepelijk dicht.

De herschikking van de vredegerechten, heeft ook in onze regio een impact. "Zeer recent is op de ministerraad de herschikking van de kantons en vredegerechten verder uitgewerkt. Het kanton Meise is momenteel bevoegd voor Londerzeel, Merchtem, Wemmel en Meise zelf. Het kanton Grimbergen is bevoegd voor Grimbergen, Kapelle-op-den-Bos en Zemst. Dat zal veranderen met de hervorming”, verduidelijkt schepen en Parlementslid Sonja Becq (CD&V) uit Meise.

“Zo zal het vredegerecht in Grimbergen in de Charleroyhoeve sluiten. De vredegerechten in Asse en Wolvertem (Meise) blijven behouden. Maar er komt wel een herschikking van gemeenten. Zo zal het vredegerecht van Wolvertem (Meise) ook bevoegd worden voor Grimbergen en Kapelle-op-den-Bos. Zemst gaat naar het kanton Vilvoorde. Merchtem dat momenteel nog bij het kanton Wolvertem is gevoegd, keert terug naar het kanton Asse", aldus Becq.

Door de toevoeging van de gemeenten Kapelle-op-den-Bos en Grimbergen zal er wel een hogere werklast ontstaan in het vredegerecht in Wolvertem. Toch is vrederechter Rudy Verbeke (Wolvertem) tevreden met de herschikking. "Ik ben blij dat de vredegerechten, die toch dicht bij de mensen staan, blijven behouden. In het begin was er zelfs even sprake van om die af te schaffen, maar dat gebeurt niet. Wel wordt 10 procent van alle vredegerechten afgeschaft. Wat nu op tafel ligt, vind ik een evenwichtige gelijke verdeling van de werklast. Het is een verdedigbaar concept", aldus Verbeke.

Het wetsontwerp over de herverdeling van de kantons en herschikking van de vredegerechten gaat nu eerst naar de Raad van State. Als alles vlot verloopt wordt de nieuwe regeling in de loop van het najaar gestemd in het federaal parlement, zodat deze met ingang vanaf 1 januari 2018 van kracht is. De hervorming zelf zou gespreid over 2 jaar in verschillende fases worden ingevoerd.