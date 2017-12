Meer feestbussen in Pajottenland en Vlaamse Rand

De Lijn Vlaams-Brabant zet 30 feestbuslijnen in op oudejaar. Dankzij de steun van ondermeer heel wat lokale overheden, kan het aanbod voor de oudejaarsnacht opnieuw worden uitgebreid.Nieuw zijn onder meer feestbus 288 in Kapelle-op-den-Bos en de bediening van Bever en Breedhout (Halle) door lijnen 160 en 156.

Nieuw in de Noordrand is de gratis feestbus 288 tussen Kapelle-op-den-Bos en Mechelen. Het De Brouckèreplein en het centrum van Brussel krijgen een rechtstreekse verbinding met Halle en Aalst: feestbuslijnen 170 en 214 zullen er uitzonderlijk stoppen, bovenop lijn 128. Daarnaast is het grote vuurwerk op de Heizelvlakte vanuit de Vlaamse Rand makkelijk bereikbaar met een overstap op de gratis metro van de MIVB aan haltes Brussel-Zuid (bus 170), Weststation (128) of Simonis (214). De metro rijdt tot 2.00 uur. Vanuit Opwijk raak je het makkelijkst op de Heizel met (gratis) feestbuslijn 245.

“In het Pajottenland krijgt Bever vanaf dit jaar een verbinding met Lennik dankzij feestbus 160”, zegt Bianca Van Reepinghen van de Intergemeentelijke Preventiedienst Pajottenland. “De financiële steun van de zes gemeenten van de politiezone Pajottenland maakt de feestbussen in de regio mee mogelijk”. Verder wordt feestbuslijn 156 op vraag van de stad Halle verlengd naar Breedhout, zodat het centrum van Halle nog beter bereikbaar is.

In het Pajottenland en de Vlaamse Rand rijden tijdens oudejaarsnacht in totaal 12 feestbuslijnen. Daarbij komt nog nachtbus 620, die de hele nacht zijn gewoonlijke traject volgt tussen Anderlecht Erasmus en de luchthaven van Zaventem.

Voor 3 euro kunnen reizigers onbeperkt mee met alle bussen van De Lijn Vlaams-Brabant, en dat van 18.00 uur op 31 december tot en met 1 januari. Alleen feestbussen 245 en 288 zijn gratis, alle andere lijnen zijn betalend. Nieuw dit jaar is het sms-ticket (3 euro + 0,15 euro operatorkosten). Aanvragen kan door bij het naderen van de bus “event” te sturen naar 4884. Het feestbiljet is te koop in de Lijnwinkels, en op 31 december vanaf 18.00 uur op de bus of aan een voorverkoopautomaat.

Reizigers kunnen voor informatie over de feestbussen terecht op www.delijn.be/oudejaar. Ze kunnen de dienstregelingen raadplegen met de routeplanner op www.delijn.be of via de app van De Lijn.