Middenschool Halle probeert kampeertoestanden te voorkomen

Kamperen aan de schoolpoort, het lijkt stilaan het lot voor elke ouder die zijn kinderen wil inschrijven. Maar dat hoeft niet zo te zijn. Sommige scholen doen er net alles aan om kampeertoestanden te vermijden. GO! Middenschool Halle bijvoorbeeld, vraagt ouders expliciet om NIET te kamperen, in het belang van iedereen.

Het schoolbestuur vraagt met aandrang aan de ouders om niet te komen kamperen. Kampeertoestanden brengt de veiligheid aan de schoolpoort in het gedrang en heeft ook totaal geen zin, zegt de directie in een brief. We kregen een exemplaar van de brief van een tevreden ouder, die de aanpak van deze school apprecieert.