Moeder Merel stapt in de politiek

Peggy Muyldermans verloor haar docher Merel toen ze in oktober 2015 werd aangereden op weg van school naar haar huis in Eppegem. De man die het ongeluk veroorzaakte bleek veel te snel gereden te hebben en hij pleegde ook vluchtmisdrijf na de feiten.

Verkeersveiligheid en hoe die te verbeteren, is de voornaamste drijfveer van Peggy Muyldermans om in de politiek te stappen. Eigenlijk was de lijst van CD&V Zemst al volledig sinds de maand mei, maar omdat Ann Coppens, eigenares van een bed&breakfast in Hofstade, haar plaats afstaat, komt op de lijst nu een plaatsje vrij. Uittredend burgemeester Bart Coopman laat weten blij te zijn met de beslissing van Peggy Muyldermans.