Museumtuin Gaasbeek voortaan permanent open

De museumtuin van Gaasbeek is voortaan permanent open. De bijzondere tuin, die tot nu toe enkel op afspraak te bezoeken was, toont fruit, groenten, kruiden en teelttechnieken van een eeuw geleden.

“De traditionele Vlaamse hoveniers- en fruittelerskunst behoorde een eeuw geleden tot de absolute wereldtop”, vertelt Marieke Debeuckelaere van het domein van Gaasbeek. “De toegepaste technieken die onze oude grootmeesters een eeuw geleden op punt stelden, geven onze moderne hoveniers en fruittelers de kans om zich in deze praktijk te vervolmaken.” De unieke tuin in het park van het kasteeldomein is vanaf morgen permanent open. Het Agentschap Natuur en Bos schakelt daarvoor dertig vrijwilligers in. Zij houden een oogje in het zeil en zullen de bezoekers waar nodig begeleiden. Een bezoek aan de tuin kost 3 euro. Voor een combiticket met het kasteel betaal je 12 euro. De museumtuin is open van 1 mei tot en met 31 oktober, van 10 tot 18 uur.

Foto: Eddy Vangroenderbeek