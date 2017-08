Na sabbatjaar weer Volkin'Ro in Rode

In SInt-Genesius-Rode staat vandaag de geheel nieuwe editie van Volkin'Ro op het programma. Na een sabbatjaar maken de organisatoren er opnieuw een spetterend, gratis familiefestival van.

Vorig jaar was er geen Volkin'Ro in Sint-Genesius-Rode, maar na een verdiend sabbatjaar waren de organisatoren klaar om de draad weer op te nemen. De 14e editie wijzigt alvast niets aan de ijzersterke formule: een gratis familiefestival dat inzet op authenticiteit, sfeer, muziek, streekproducten en extra kinder- en randanimatie voor jong en oud. Met 20 jaar GC De Boesdaalhoeve is Volkin'Ro deze keer wel een speciale editie.

Eerder stonden kleppers als Gorki, Meuris, Fixkes, De Mens, Frank Vander Linden (solo), Bart Peeters, Raymond Van het Groenewoud, Johan Verminnen, Jan De Wilde, Yevgueni, Kadril en vele anderen op de podia van Volkin'Ro. Dit jaar zijn Red & Lily, The Symptomatics, Stefan Dixon, Guy Swinnen en Bram en Lennert de smaakmakers.