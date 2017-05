Nacht van Affligem beleeft recordeditie

Jarenlang was Will Tura de centrale gast tijdens de Nacht van Affligem. Na zijn afscheid in 2015 namen De Romeo’s de fakkel over. Met succes want met ruim 1500 aanwezigen beleefden de Leeuwkens Teralfene een topeditie. Naast De Romeo’s beklommen ook Sergio en Melanie Wiegmann, beter bekend als Natascha uit de populaire serie ‘Sturm der Liebe’ het podium. Wiegmann heeft ook een verleden als musicalactrice en trad vrijdag een eerste maal op in België. En om het Belgische publiek meteen te charmeren zong ze een gesmaakt duet met Chris Van Tongelen van De Romeo’s.

