Nele uit Grimbergen krijgt minister Vandeurzen op bezoek

De vzw 'Onafhankelijk Leven' vraagt om mensen met een handicap te assisteren bij dingen die moeilijk gaan maar die voor de meesten van ons evident lijken. En dus ging de minister vandaag op bezoek bij Nele De Meulenaere in Strombeek-Bever. Zij lijdt aan een zeldzame spierziekte. Ze woont zelfstandig in haar appartement maar ze heeft het moeilijk bij de uitvoering van bepaalde taken. Ze ontwerpt en maakt juwelen, maar ook daarbij heeft ze het niet gemakkelijk.

Met de 'Awel Ja'-campagne willen mensen als Nele aantonen dat ze met een klein beetje hulp heel ver kunnen geraken. Nele is in ieder geval optimistisch en strijdvaadig. Ze moest als gevolg van haar ziekte stoppen met werken en toch wilde ze niet helemaal afhankelijk zijn van de sociale zekerheid. Via een coöperatieve vond Nele alvast een manier om de juwelen te verkopen. 2 keer per jaar organiseert ze ee pop-up shop en op het einde van het jaar staat ze ook op de kerstmarkten

Minister Vandeurzen was alvast onder de indruk. "Het beste bewijs dat mensen, ook als ze leven met beperkingen, op een mooie manier aan de samenleving kunnen deelnemen en hun leven op een indrukwekkende manier kunnen inrichten."