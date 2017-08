Niels Destadsbader viert Zomerhit 2017-trofee in Halle

Niels Destadsbader en Miguel Wiels hebben de Radio 2 Zomerhit 2017 gewonnen met het nummer ‘Skwon Meiske’. Die overwinning viert hij vanavond in Halle.

Net als de MIA’s is ook de Radio 2 Zomerhit een award waar gretig naar wordt uitgekeken in showbizzland. Die ging dit jaar naar de West-Vlaming Niels Destadsbader. Hij won eerder dit jaar al een MIA, kreeg een platina voor zijn album ‘Speeltijd’ en mocht het beste van zichzelf geven voor zo’n 40.000 fans tijdens Werchter Boutique. De Zomerhit noemt hij zelf de kers op de taart.

Zomerhit-feestje in Halle

De Zomerhit-trofee gaat hij vanavond uitgebreid vieren in Halle want daar is hij de special guest tijdens de Stroppenconcerten na het optreden van de Dusty Boots. En uiteraard zal ook zijn zomerhit ‘Skwon Meiske’ niet op de playlist ontbreken. (foto YouTube)