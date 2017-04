Nieuw studioalbum Oscar and the Wolf is klaar

Het nieuwe album van Oscar & The Wolf is klaar. Dat kondigde zanger Max Colombie uit Dilbeek aan via Instagram. Wanneer het album zal verschijnen is nog niet duidelijk.

“Het schrijven, het opnemen en de productie van het album is klaar”, aldus Colombie op Instagram. Het klinkt als een opluchting. Begrijpelijk want de opnames van het album liepen aardig wat vertraging op door het drukke tourschema van Oscar and the Wolf. Om die reden werden ook de sportpaleisconcerten die dit weekend zouden plaatsvinden, verschoven naar het najaar. Maar het werk zit er dus op, het is wel nog niet duidelijk wanneer het nieuwe album zal gereleaset worden.