Nieuwbouwproject met 27 assistenwoningen geopend in Steenokkerzeel

In Steenokkerzeel is vanmorgen residentie Aronskelk officieel geopend. Aronskelk omvat 27 assistentiewoningen die niet alleen op senioren gericht zijn, maar ook op patiënten met de neurologische ziekte Multiple Sclerose. De woningen liggen dan ook naast de MS-kliniek van Melsbroek.

Het nieuwbouwproject bevindt zich aan de Vereeckenstraat in Melsbroek en is een samenwerking tussen de MS-kliniek en woonzorgcentrum Floordam even verderop. Het moet een schakel creëren tussen de bestaande organisaties en een aangepaste woonvorm voor senioren, maar ook naar mensen met MS. “Als we kijken naar die twee verschillende doelpublieken, zien we dat die in grote maden dezelfde noden hebben wat betreft infrastructuur,” zegt projectontwikkelaar Peter Vereycken.

Hulp voorzien

Door de aangepaste woonvormen, rolstoeltoegankelijkheid en de aanwezigheid van een noodoproepsysteem, kocht Christel er een assistentiewoning. Omdat zij een MS-patiënte is, werd speciaal voor haar de keuken wat lager gezet en is er onder het werkblad voldoende plaats voor haar rolstoel. “In een assistentiewoning kan je makkelijk hulp vragen. Dan moet ik mijn broer en zus wat minder lastig vallen.”

Alle assistentiewoningen zijn intussen verkocht, maar de helft ervan staat nog te huur. Sommige eigenaars kochten hun woning namelijk als investering voor hun eigen oude dag.