Nieuwe voetgangersbrug in park Drie Fonteinen Vilvoorde

Het Agenstschap Natuur en Bos heeft gisteren een nieuwe voetgangersbrug geplaatst in het Park Drie Fonteinen in Vilvoorde. Daarmee wordt een stuk afgelegen en lang verwaarloosd deel van het domein weer gemakkelijker toegankelijk voor wandelaars. Ten laatste begin mei zal de brug officieel in gebruik worden genomen.

De nieuwe voetgangersbrug in het park Drie Fonteinen in Vilvoorde werd de plek geplaatst waar ooit een zandstenen exemplaar prijkte. Omdat er geen brug meer was, verwilderde het deel van het domein aan de andere zijde van het viaduct.

"Door de aanleg van het viaduct was het domein in twee gesplitst. Nu, met de realisatie van die brug, kan het publiek ook in dat achterliggend stukje domein genieten van de natuur," vertelt Hendrik Vandewinkel van het Agentschap Natuur en Bos.

De brug is 20 meter lang, 2,5 meter breed en ze heeft een gewicht van 25 ton, het is een constructie in cortenstaal en symboliseert een samengevouwen wilgenblad. Het elegante ontwerp is van landschapsdeskunige Bart Van Camp. En daar mag u binenkort over wandelen!

"Normaal gezien zullen alle werken voltooid zijn eind april: de dolemietpaadjes en de afwerking aan de brug zelf. Je mag rekenen dat het publiek begin mei togang heeft tot het achterliggende domein," belooft Vandewinkel.