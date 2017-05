Nieuwsneus Sam wordt journalist voor één dag op RINGtv

Zavo Zaventem was de school die tijdens onze nieuwsneuzen-actie de meeste scoops afleverde. In ruil krijgen de leerlingen binnenkort een fuif van RINGtv. En een van hen mocht ook een dag lang in de huid kruipen van een journalist. Die eer was weggelegd voor Sam Dhooge. “Eigenlijk twijfel ik nog wat over welke studies ik na mijn humaniora zal aanvatten. Dus deze praktijkdag was welgekomen. Wie weet wordt het dus wel de journalistiek”, vertelt Sam Dhooghe.

Sam trok alvast met enkele RINGtv-collega’s de Vlaams-Brabantse wereld in op zoek naar nieuws. “Ik ben enorm verrast over het feit hoeveel werk en tijd je moet investeren in een nieuwsreportage van nauwelijks twee minuten. Ik vond het in ieder geval zeer prettig en heb zelfs even de camera mogen hanteren”, besluit Sam. Ze beloofde ons alvast een verslag en wat beeldmateriaal te sturen van hun klasfuif. Op die manier blijft ze ook in de toekomst nog een beetje ‘nieuwsneus’ bij RINGtv.