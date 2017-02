Nog niet duidelijk hoe het verder moet in Linkebeek, zegt Ghequiere

In faciliteitengemeente Linkebeek wil schepen Yves Ghequiere nog niet reageren op het arrest van de Raad van State dat opnieuw het beroep verwierp dat Damien Thiéry had ingesteld tegen zijn niet-benoeming als burgemeester. De Vlaamse oppositiepartij Prolink hoopt alvast dat de Franstalige meerderheid het gezond verstand gebruikt en deze keer Ghequiere voordraagt als burgemeester.

"Ik heb over het arrest al contact gehad met Damien Thiéry, maar we hebben nog niet beslist wat we verder zullen doen. We hebben met onze raadsfractie LinkeBeek hierover tot dusver nog geen vergadering gepland. Ik wil eerst kennis nemen van meer elementen uit het dossier vooraleer ik mij persoonlijk uitspreek over wat er moet gebeuren", aldus Ghequière.

Yves Ghequiere is momenteel in Linkebeek als schepen ondermeer bevoegd voor Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit, Huisvesting en Afvalbeleid. Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2015, die de Franstalige meerderheid uitlokte door collectief ontslag te nemen, haalde hij liefst 998 voorkeurstemmen tegenover 520 in 2012. Damien Thiéry kreeg 1.200 voorkeurstemmen achter zijn naam. Eerder had ook bevoegd minister Homans (N-VA) voorgesteld om Ghequiere te benoemen als burgemeester.