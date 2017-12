OCMW start winternoodplan in Kapelle-op-den-Bos

Gisteren berichtte de RINGtv-nieuwswebsite reeds over het winternoodplan van het OCMW van Kapelle-op-den-Bos. In samenwerking met verschillende partners uit de privésector biedt het OCMW hulp allerhande aan kwetsbare inwoners uit de gemeente.

In de wintermaanden zijn bepaalde groepen in de samenleving, zoals oudere mensen, extra kwetsbaar. Het OCMW van Kapelle-op-den-Bos steekt in deze periode een tandje bij met een winternoodplan. De hulpverleners nemen er tijdelijk graag enkele extra taken bij. Het plan blijft nog tot eind maart van kracht, tenzij het ook nadien nog zou vriezen of sneeuwen.

Het OCMW van Kapelle-op-den-Bos roept alle inwoners van de gemeente op om buren, kennissen en familieleden niet te vergeten bij koude winterdagen en waar mogelijk een helpende hand te reiken.

Onze ploeg ging vandaag mee op pad met een hulpverleenster. De reportage zie je vanavond in ons nieuws.