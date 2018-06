OCMW-voorzitter en voormalig burgemeester Else De Wachter stopt met politiek

Het nieuws slaat in als een bom: OCMW-voorzitter Else De Wachter (SP.A) die twintig jaar politiek actief was, zet er een punt achter. De Wachter: "Na lang en weloverwogen beraad, heb ik beslist om mij vanaf 1 januari 2019 volledig te focussen op ons gezin, mijn familie en mijn professionele bezigheden. Na twintig jaar hart en ziel te hebben gelegd in het beleid en het politieke landschap, sluit ik op 1 januari 2019 definitief de politieke deur achter mij. Ik zal dan ook geen kandidaat meer zijn." Professioneel is De Wachter algemeen directeur van de vzw Levenslust in Lennik.



Politieke loopbaan

De Wachter zette haar eerste politieke stappen in 1997, als kabinetsmedewerkster bij toenmalig Vlaams minister Leo Peeters in de cel Binnenlandse Aangelegenheden. Vervolgens werd ze parlementair medewerkster van Peeters. In oktober 2000 werd ze de eerste vrouwelijke schepen van Kapelle-op-den-Bos, vier jaar later werd ze verkozen als Vlaams Parlementslid. Dat bleef ze tot juni 2009. Ze werd niet herverkozen, maar door de overstap van Frank Vandenbroucke naar de Senaat, werd ze van 2010 tot 2014 opnieuw lid van het Vlaams Parlement.

Toen Leo Peeters in 2011 als burgemeester van Kapelle-op-den-Bos stopte om gezondheidsredenen, volgde Else De Wachter hem op. In 2012 verloor SP.A fors. De Wachter werd in de coalitie CD&V-SP.A OCMW-voorzitter en schepen van Sociale Zaken."



De partijgenoten van Else bij SP.A betreuren, maar respecteren haar beslissing. De Wachter had in 2012 als lijsttrekker 967 voorkeurstemmen. "We hebben nog gepoogd om Else De Wachter te overtuigen om te blijven," zegt schepen Freddy De Ruysscher (SP.A). "Maar we respecteren haar keuze. Else beloofde ons wel dat ze zich honderd procent zal geven tot eind dit jaar en dat ze ook zal meehelpen met de samenstelling van de lijst PROKA."