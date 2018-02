Net als in Grimbergen en Wemmel zijn ook in Vilvoorde ouders al enkele dagen aan het kamperen om hun kind in te schrijven voor het volgend schooljaar. Aan het Koninklijk Technisch Atheneum Horteco zijn sommige ouders al bijna een week aan het overnachten in één van de schoollokalen.

Ook in Vilvoorde kamperende ouders aan schoolpoort

De eerste kampeerders kwamen vorige week woensdag toe. En ze zullen nog even moeten wachten, want de inschrijvingen starten pas op 1 maart. De school helpt waar het kan: de ouders en grootouders mogen in een lokaaltje verblijven, krijgen een middagmaal en koffie.

In de school zijn volgend jaar 12 plaatsen, 3 voor niet-indicatorleerlingen en 9 voor indicatorleerlingen. Daarvan is er al 1 plek ingenomen door een broer of zus van een leerling.