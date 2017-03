Opendeurdag bij Sint-Alexius Grimbergen tijdens Dag van de Zorg

Geestelijke gezondheid is voor iedereen belangrijk. 1 op de 4 mensen krijgt in zijn leven namelijk te maken met een geestelijk probleem. Als psychiatrisch ziekenhuis probeert Sint-Alexius in Grimbergen op dat vlak de beste zorg te bieden, samen met tal van partners. En zij werden tijdens de Dag van de Zorg extra in de kijker gezet. “Dit is veel meer dan alleen een psychiatrisch ziekenhuis. Er zijn nog tal van andere organisaties die de mensen kunnen ondersteunen en ook hulp aanbieden. Op die manier kan je ook gewoon thuis blijven”, verduidelijkt Sharon Malfliet, Sint-Alexis Grimbergen.

Onder meer het revalidatiecentrum Perron 70 uit Asse, Thuiszorg, ervaringsdeskundigen en Similes stonden de bezoekers te woord. Een rondleiding krijg je ook maandag in het nieuws op RINGtv.