Oplossing voor vredegerechten Meise en Grimbergen

De vredegerechten van Meise en Grimbergen krijgen extra onderhoudspersoneel. En dat is nodig, want door personeelstekort lagen de vredegerechten er al een hele tijd alles behalve proper bij.

In maart vorig jaar al vroeg de vrederechter van Meise om een nieuwe schoonmaker of poetsvrouw te mogen aanwerven. Maar justitie bleef doof en dus waren de rechter en het griffiepersoneel wel verplicht om zelf af en toe de handen uit de mouwen te steken om het vredegerecht proper te houden.

Na lang aandringen zet de inspectie financiën nu het licht op groen voor de aanwerving van extra onderhoudspersoneel voor het vredegerecht van Meise en Grimbergen. Sonja Becq, federaal volksvertegenwoordiger en schepen in Meise, die bevoegd minister Geens over de zaak ondervroeg, is blij met de oplossing.