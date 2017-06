Opnieuw code groen in Vlaams-Brabantse natuur- en bosdomeinen

Precies een week geleden werd na Limburg en Antwerpen ook in onze provincie code oranje afgekondigd. Daardoor was er een verhoogde waakzaamheid in een aantal bossen en natuurdomeinen. Zo mocht er o.m. niet gerookt worden. Aan de brandweerdiensten werd gevraagd om uit te rukken met extra materieel in het scenario van een bosbrand. Maar de temperaturen zijn flink gedaald en voor de volgende dagen wordt ook regen voorspeld. Daarom geldt voortaan opnieuw code groen.