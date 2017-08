Optreden Boef Midzomer Wambeek rustig verlopen

Het optreden van de populaire Nederlandse rapper Boef tijdens Midzomer Wambeek (Ternat) is vrij rustig verlopen. Na het incident met enkele fans die waren flauw gevallen tijdens het Sfinksfestival in Antwerpen had de organisatie in Wambeek extra veiligheidsmaatregelen genomen.

Midzomer Wambeek startte vrijdag met de traditionele schuimparty en het optreden van Boef. Die domineert al weken de hitparades met zijn ‘Habiba’. Op het Sfinksfestival in Antwerpen moest de rapper al na een kwartier zijn optreden stilleggen omdat er voor het podium zo hard werd geduwd, dat verschillende meisjes waren flauw gevallen.

Ook in Wambeek was de opkomst massaal en werd er even geduwd maar zonder veel erg. Vooraan het podium had de organisatie immers extra veiligheidsmedewerkers ingezet. De tent was ook in compartimenten ingedeeld met dranghekken. Buiten de tent werden vooral extra politieagenten ingezet.