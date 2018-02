Parket eist 3 jaar cel voor overval op Pizza Hut Vilvoorde

Vier verdachten die in januari 2016 betrokken zouden zijn geweest bij de gewapende overval op de Pizza Hut in Vilvoorde, hebben zich vanmorgen voor de Brusselse correctionele rechtbank moeten verantwoorden. Het parket van Halle-Vilvoorde eist tot 3 jaar cel.

Kort voor 21u op 24 januari 2016 drongen twee gewapende mannen de fastfoodzaak aan het Heldenplein in Vilvoorde binnen. “Ze waren gewapend met een mes en een handvuurwapen”, vorderde de openbaar aanklager. “Een vrouwelijke bediende kreeg tijdens de overval het vuurwapen tegen het hoofd gedrukt, terwijl de daders de kassa leegden. Ze sloegen op de vlucht in een klaarstaande vluchtwagen met een buit van 1.440 euro.”

Een van de verdachten gaf onmiddellijk na zijn arrestatie de feiten toe. Hij gaf de speurders de namen van twee kompanen die betrokken zouden zijn geweest bij de overval. Op basis van die verklaringen en het telefonie-onderzoek worden die twee verdachten door het parket vervolgd. “Een van hen werd ook herkend door de bediende tijdens de overval”, aldus de substituut-procureur.

De vierde beklaagde is een werknemer van het Pizza Hut-filiaal die de avond van de overval aanwezig was. “Er hangen vier camera’s in de zaak”, zei de openbaar aanklager. “De camera die gericht was op de kassa werd kort voor de overval manueel uitgeschakeld. Enkele uren later werd diezelfde camera weer ingeschakeld. Volgens de gerant was de vierde beklaagde het kantoortje binnengegaan, terwijl hij daar niets te zoeken had. Tijdens de overval bleef hij trouwens de hele tijd opvallend rustig. De daders lieten hem ook ongemoeid.” De aanklager eist 3 jaar cel voor twee verdachten, de andere twee beklaagden riskeren respectievelijk twee jaar cel met uitstel en één jaar cel effectief.

De Pizza Hut-werknemer ontkent ook maar iets met de feiten te maken te hebben. “Iedereen ging in dat kantoortje zitten tijdens zijn pauze”, verdedigde hij zich. “Ik bleef tijdens de overval rustig omdat ik eerst dacht dat het een grap was. Na de overval heb ik nog geprobeerd om de daders achterna te gaan om hun nummerplaat te zien.” Ook de twee beklaagden die door overvaller die bekende werden aangeduid, vragen de vrijspraak. “Mijn cliënt woont op 50 meter van die zaak”, pleitte meester Johan De smet. “Natuurlijk wordt zijn gsm daar geregistreerd. Maar hij heeft die feiten niet gepleegd. In het dossier is sprake van een vijfde persoon waartegen minstens evenveel bewijslast is. Die staat hier niet terecht, dat snap ik niet.” Het vonnis valt op 26 maart.