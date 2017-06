Parket eist tot 7 jaar cel voor verdachten brandstichting frituur Den Box in Asse

Het parket eist 4 en 5 jaar cel voor de twintigers die eind 2015 brand stichtten in frituur Den Box in Asse. De twee deden dat naar eigen zeggen in opdracht van een frituuruitbater in de buurt. Die heeft zijn betrokkenheid altijd ontkend maar riskeert nu 7 jaar cel. Dat bevestigt Carol Vercarre van het parket Halle-Vilvoorde.

Op 10 december 2015 brandde frituur Den Box in Walfergem helemaal uit. Al snel was duidelijk dat de brand was aangestoken. Twee mannen van 21 die zelf gewond raakten bij de brand, werden meteen opgepakt. Eén van hen bekende uiteindelijk dat hij de brand had gesticht in opdracht van zijn nonkel, de uitbater van de nabijgelegen frituur Giorgio’s.

Door het uitschakelen van een concurrent hoopte de man zijn omzet te kunnen opkrikken. Dat is althans het relaas van de brandstichters. De uitbater zelf heeft zijn onschuld altijd staande gehouden. Toch vordert het parket Halle-Vilvoorde een celstraf van 7 jaar waarvan een deel voorwaardelijk. Voor de brandstichters vraagt het parket 4 en 5 jaar vel waarvan ook een deel voorwaardelijk. Uitspraak op 7 september.