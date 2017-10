Parking café ‘t Sas en Ossel-centrum al maanden werf

De parking van café 't Sas aan de Brusselsesteenweg in Ossel (Merchtem) is al maanden een werf waarop vrachtwagens en bulldozers op en af rijden. "Om over de modder en klanten die wegblijven, maar te zwijgen", zucht uitbaatster Patricia Spillebeen.

Het was voor de zomer aangekondigd dat het de grootste werken ooit in het gehucht Ossel (Brussegem-Merchtem) zouden zijn: van aan de Kasteelstraat tot in het centrum en de Osselveldstraat worden alle straten open gelegd voor de aanleg van riolering. Kostprijs zo'n miljoen euro. Einddatum? Dat kon niet precies worden meegedeeld, op de aankondiging van de werken staat ‘eind 2017’.

"Maar het is hier niet meer te doen", zucht uitbaatster Patricia Spillebeen van café 't Sas. "De aannemer rijdt met bulldozers over onze parking, het staat hier regelmatig vol met vrachtwagens, er wordt gegraven in de straat naast het café en klanten vinden geen parking meer door de werf. Ze zijn hier trouwens zo dichtbij beginnen graven zonder iets te zeggen,” zucht ze.4

Schepen van Openbare Werken Pol Van Den Eynde: "Ik begrijp de frustratie en ergernis van de inwoners in Ossel heel goed. Ik vind ook dat het veel te lang duurt. Er is blijkbaar een nieuwe werfleider omdat de vorige het niet meer aankon, vertelde men mij. Het is wel zo dat het geen eenvoudig werk is. De aannemer kan maar moeilijk manoeuvreren door de smalle straat en gebruikt dan de parking."

In Ossel liggen vele inwoners ook wakker van het feit dat de traditionele kerstmarkt op tweede Kerstdag in het gedrang komt. Van Den Eynde: "De aannemer drukte me op het hart dat de kerstmarkt kan doorgaan en dat de straat vlak zal zijn, wat nog niet wil zeggen dat er asfalt zal liggen. Ik ga wel aandringen dat er tegen dan ten minste één laag asfalt ligt. Ik hoop oprecht dat de werken voor eind dit jaar rond zijn, want het is inderdaad ploeteren in de modder in Ossel."

"De tweede week van november zouden we de glijbekisting van de riolering moeten afgewerkt krijgen. Het is geen eenvoudig werk", zegt werfleider Patrick Stevens van aannemer Janssens. "Momenteel werken we aan de waterleiding en onderfundering. Zonder weerverlet gaan we de deadline van de kerstmarkt in Ossel halen. Die zal normaal gezien kunnen doorgaan. Wat de parking van café 't Sas betreft, gaan we zeker nieuwe steenslag aanleggen na de werken, want zo kan het inderdaad niet blijven liggen."