Personeel bagageafhandelaar Swissport gaat opnieuw aan de slag

Na de avondploeg dinsdag heeft ook de ochtendploeg het voorakkoord goedgekeurd. Dat voorziet in een financiële compensatie voor de middagpauzes die de afhandelaars de voorbije weken niet hebben kunnen nemen omwille van de werkdruk. Ook werd er met de directie een agenda afgesproken om de andere problemen bij Swissport te bespreken.

Staking Swissport voorbij. Jammer dat onverantwoordelijke houding directie zoveel hinder veroorzaakte voor de reizigers. pic.twitter.com/WHY2quVsrh — BTB-ABVV (@btb_abvv) August 23, 2017

Al maandenlang klaagt het personeel over de werkdruk en het materieel waarmee het moet werken. Gisteren was de maat vol en legde de ochtendploeg spontaan het werk neer. Daardoor werd de afhandeling dinsdag van zo’n 400 vluchten in de war gestuurd en werden er duizenden stuks bagage achtergelaten in de luchthaven

Hoe bagage achteraf recupereren

Wie zijn bagage noodgedwongen op de luchthaven moest achterlaten, kan die recupereren door een formulier in te vullen bij de Swissport bagage desk op Brussels Airport. Dit formulier kan ook online ingevuld worden via deze link. Mailen kan via bru.lostbag@swissport.com. De token die je nodig hebt om het formulier correct in te vullen is BRUAUG22.

Meer info vind je op de website van Brussels Airport. Daar ontdek je ook welke luchtvaartmaatschappijen getroffen zijn door de actie.

Neem ook vandaag geen handbagage mee

Het personeel mag dan al het werk hervat hebben, toch zal de hinder nog een tijdje voelbaar zijn. Brussels Airport raadt daarom aan om ook vandaag enkel handbagage mee te brengen.