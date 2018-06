'Peuk in de pocket. Niet op de grond'

Sigarettenpeuken mogen dan al klein zijn, ze zijn slecht voor het milieu. Het weggooien van sigarettenpeuken in de natuur of in een rioolput is dus geen goed idee. Daarom pakt afvalintercommunale Intradura uit met de pocketasbak. In zeventig krantenwinkels in onze regio werden die vandaag uitgedeeld.

Sigaretten zijn slecht voor de gezondheid en peuken voor het milieu. “Als je één peuk op de grond gooit, vervuil je daarmee vijfhonderd liter water,” zegt Inge D’hoe van Intradura. “Bovendien kost het opruimen van peuken heel wat geld.”

Die boodschap zal de komende weken ook op heel wat rioolputjes te zien zijn, legt D’hoe uit: “Mensen vinden dat een peuk in een rioolput gooien niet hetzelfde is als op de grond. Daarom zullen we spray-paints plaatsen aan de rioolputjes met de boodschap ‘niets in gooien, hier begint de zee.”

12.000 exemplaren

Intradura pakt nu dus uit met de pocketasbak, een klein doosje dat je makkelijk mee kan nemen. Je duwt je peuk er in en gooit die later in de vuilbak. De komende weken worden er 12.000 exemplaren uitgedeeld, onder meer tijdens evenementen. Vandaag gebeurde dat in primeur in zo’n zeventig krantenwinkels.

Zelf een pocketasbak aanvragen kan via de website van Intradura.