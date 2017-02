Plannen voor OMA-fietsroute van onder het stof gehaald

De plannen voor de OMA-fietsroute waren in de koelkast beland omdat de gemeenten Opwijk en Merchtem het project te duur vonden. “Maar door aanhoudend druk uit te oefenen in de provincieraad kwam het onderwerp opnieuw op de agenda. Uiteindelijk maakte ook de gemeente Merchtem een bocht waarop verkregen werd dat de provincie terug dit dossier wou coördineren”, zegt provincieraadslid Joris Van Den Cruijce (N-VA). In de aangepaste plannen zal voorgesteld worden om de OMA-route als fietssnelweg te erkennen. Als die erkenning er ook komt kunnen de betrokken gemeentebesturen rekenen op een 100% subsidiëring voor het project. Zekerheid is er daarover nog niet.

“Als wensroute werd het traject langs de spoorlijn tussen Brussel en Dendermonde gekozen. De route langs de Dendermondsesteenweg is weliswaar een stuk korter. Maar het fietspotentieel is veel groter als de dorpskernen en stations van Mollem, Merchtem en Opwijk mee in het traject zitten. Het fietscomfort is ook opmerkelijk hoger langs de spoorlijnroute”, aldus Van Den Cruijce.

Maar dit is zeker niet de gemakkelijkste optie want het tracé moet 6 keer de spoorlijn kruisen. (zie kaart hieronder) “Verder studiewerk is nog nodig om dit aantal spoorkruisingen te verminderen. Maar de fietssnelweg is echt wel nodig. Uit onderzoek blijkt dat slechts 4% van de Vlaams-Brabanders de fiets gebruikt om naar het werk te gaan. Elders in Vlaanderen schommelt dat gemiddelde rond 12%”, besluit de N-VA’er.