Plantentuin Meise viert 500 jaar Rembert Dodoens

Op 29 juni is het exact 500 jaar geleden dat Rembert Dodoens werd geboren (1517 – 1585). Hij wijdde zijn leven aan onderzoek naar sterrenkunde, geneeskunde en de rol van geneeskrachtige planten. Hij publiceerde in 1554 de eerste editie van het Cruydeboeck, een boek met beschrijvingen van planten en hun toepassing. Het was één van de eerste wetenschappelijke werken die in het Nederlands verschenen. Daardoor werd de kennis beschikbaar voor iedereen die kon lezen en niet alleen voor de mensen die Latijn kenden. De verjaardag van deze grote Vlaming gaat in de Plantentuin van Meise niet ongemerkt voorbij. In juli en augustus kan je aanschuiven aan de grote zeshoekige picknicktafel, omringd door verschillende planten die in het Cruydeboeck beschreven staan. Bij elke plant staat een paneel met daarop een kopie van de originele tekst uit het Cruydeboeck en enkele leuke weetjes. Ideaal om op een mooie zomerdag je eigen picknick mee te brengen en te genieten van een zomerse maaltijd aan de grote picknicktafel met zicht op het Kasteel van Bouchout! De bibliotheek van Plantentuin Meise bezit een groot aantal originele werken van de verschillende uitgaven van het Cruydeboeck in het Nederlands, maar ook in andere talen. Die kan je bekijken in de bibliotheek in het Herbariumgebouw.

Ook in de Tuinwinkel ligt een origineel exemplaar uit 1644. Op 1 en 2 juli is er trouwens ook het seizoensfeest de ZomerFloridylle met tal van activiteiten voor jong en minder jong. Voor meer info kan je terecht op www.plantentuinmeise.be