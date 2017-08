Politie Zaventem stuurt flitsende kindertekeningen op naar hardrijders

Wie in Zaventem geflitst wordt krijgt naast een boete binnenkort ook een kindertekening in de bus. Maar daarvoor heeft de politie natuurlijk veel kindertekeningen nodig. Daarom doet de zone via Facebook een oproep naar alle jongeren tussen 0 en 17 jaar.

Wie te snel rijdt, staat vaak niet stil bij de gevolgen die een zware voet kunnen veroorzaken. Omdat kinderen de meest kwetsbare groep zijn in het verkeer, wil de politie het jonge volkje betrekken in een campagne die de bewustwording moet aanscherpen. Daarom worden alle jongeren, ook zij die buiten Zaventem wonen, opgeroepen om een kindertekening op te sturen rond verkeersveiligheid. Daaruit zullen een aantal kindertekeningen geselecteerd worden die systematisch met de verkeersboetes zullen opgestuurd worden naar de hardrijders die geflitst werden in de gemeente. Een originele en doeltreffende campagne die bovendien nauwelijks of geen geld kost. Aan welke voorwaarde de tekening moet voldoen lees je in onderstaand Facebookbericht van de politiezone Zaventem.