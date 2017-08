Politie zoekt gewelddadige inbrekers

Op verzoek van het parket van Brussel vraagt de politie meer informatie of getuigen van een gewelddadige inbraak. De feiten deden zich voor op woensdag 19 juli in een bedrijf in Evere.

Om 20.45 u braken 2 misdadigers in bij een bedrijf aan de Parijsestraat. Het duo overviel een aanwezige. Ze sloegen de man hard en beroofden hem van een Rolexhorloge en portefeuille. Vervolgens vluchtten de daders te voet via het Vredeplein en daarna via de Herlevingslaan.

De eerste dader is tussen 1 m 60 en 1 m 70 groot en mager gebouwd. HIj droeg een donkere trainingsbroek met een wit streepje, een t-shirt met het opschrift BIG BROTHER, uitzending van Kanaal 2, een YAMAHA-pet en baskets van het merk FUCCI.

De tweede dader is ook mager gebouwd. Hij droeg een blauw t-shirt, een donkere broek en een zwarte pet van het merk ADIDAS. HIj had slippers met 3 fluogroene banden en een dik horloge aan de linkerpols.

Kent u deze mannen of weet u meer over deze feiten, dan vragen de speurders contact op te nemen via het gratis telefoonnummer 0800/30.30.0

U kan uw tips ook sturen naar opsporingen@police.belgium.eu