Protest tegen bouwproject Rozenlaan in Liedekerke

Zo'n 60 buurtbewoners hebben gisteravond in Liedekerke de openbare zitting bijgewoond van de gemeentelijke commissie voor Ruimtelijke Ordening, kortweg GECORO. Die moet zich buigen over de 60 appartementen die een projectontwikkelaar wil realiseren aan de Rozenlaan. Volgens de buurt heeft het bouwproject geen toekomst.

Het ging er bij momenten hevig aan toe op de openbare zitting van de GECORO, een werkgroep van experts in ruimtelijke ordening. Buurtbewoners gingen in er ook in gesprek met projectontwikkelaar ION, die 60 appartementen wil bouwen vlakbij het Liedekerke-bos. “Dit is de waanzin voorbij, met alle respect voor de ontwikkelaar die heel veel deskundigheid aan de bak legt. Maar de inplanting, de lokalisatie en de randvoorwaarden die zij voorstellen zijn absoluut niet haalbaar. Ook hekelen we het gebrek aan inspraak”, verduidelijkt Bert De Bruyn (foto links) van het actiecomité Ro-Re-Mi.

Ontwikkelaar ION, die liever niet voor de camera wou reageren, benadrukte dat er wel is gesproken met de buurt. De kritiek dat het project een mooi stuk groen wegneemt, beantwoordt de ontwikkelaar met het feit dat ze net groen teruggeven. Want tussen de drie gebouwen zou er een openbaar park komen. Maar daar hebben de buurtbewoners geen vertrouwen in. Ook zijn ze van oordeel dat de projectontwikkelaar de verkeersimpact minimaliseert.

Binnen de twee maanden adiviseert GECORO het gemeentebestuur van Liedekerke. Die moet dan de uiteindelijke beslissing nemen. (simulatiefoto: ION)