Protest tegen nieuwe locatie motorcross Kester

Het landschap rondom de Woestijnkapel in Gooik werd in 2011 als 'bijzonder waardevol erfgoed' bestempeld. In de omgeving, meer bepaald op het veld van een boer langs de Wijngaardbosstraat, zullen op 30 juli de motoren ronken tijdens de jaarlijkse cross van AMC De Toekomst. 'Kan niet', vinden enkele buurtbewoners. Ze vrezen lawaai en verkeersoverlast, maar ook lucht- en bodemvervuiling. In een protestbrief aan de gemeente sturen ze aan op een nieuwe locatie. De motorcross werd jarenlang georganiseerd op de Kesterheide in Gooik, maar moest daar twee jaar geleden vertrekken van eigenaar Natuurpunt.

Foto: archief Motorcross Kesterheide