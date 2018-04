Toerisme Vlaams-Brabant lanceert een online ‘Bucket List’ voor expats. Die moet de 200.000 buitenlanders die zich in en rond de hoofdstad vestigen, inspireren om de toeristische trekpleisters én verborgen schatten te ontdekken in onze provincie.

Provincie laat expats regio ontdekken via Bucket List

De provincie Vlaams-Brabant stelde vast dat de expats vaak een sterke reislust hebben en graag op ontdekking gaan in hun gastland. “Hun informatie vinden ze vaak online en via insider tips zoals mond-aan-mond reclame. Met de Bucket List bieden we hen een website aan op maat waarmee ze de lokale sfeer beter kunnen opsnuiven,” zegt gedeputeerde voor Toerisme Monique Swinnen.

Hoe werkt die Bucket List nu concreet? Aan de hand van een 20-tal uitdagingen worden de expats aangemoedigd om hun vrije tijd kennis te maken met de typische streekidentiteit. “Het gaat van een Geuzebiertje of boterham met plattekaas proeven tot een lokale boerenmarkt bezoeken of een fietstocht via het knooppuntennetwerk,” gaat Swinnen verder.

Hoe meer uitdagingen de expats tot een goed einde brengen, hoe hoger hun lokale score. De website laat ook toe om alles online te delen. “Ik hou ervan dat je je ervaringen kan delen met vrienden en familie via sociale media. Het is leuk en zal zeker in de smaak vallen bij de internationale gemeenschap,” getuigt expat Mike Chambers.

Tot slot gaat de provincie ook ‘on tour’ met de Bucket List. “Wij gaan actief op zoek naar evenementen waar veel expats zijn. Met een promocaravan proberen we de toeristische attracties in onze provincie bekend te maken bij een internationaal publiek,” besluit Swinnen.

Meer info? Surf naar www.bucketlistflemishbrabant.be