Provincie lanceert groepsaankoop voor dakisolatie en zonnepanelen

Is jouw dak nog niet goed geïsoleerd of zou je er graag zonnepanelen op laten installeren? Dan kan je misschien wel veel geld uitsparen dankzij het provinciebestuur. Die promoot met de campagne 'Energieke daken' groepsaankopen om de prijs te drukken en de dienstverlening te stroomlijnen.

Je dak isoleren en zonnepanelen laten installeren zijn investeringen die niet alleen goed zijn voor het milieu, maar ook je energierekening fors kunnen doen drukken. Toch aarzelen nog veel mensen om de stap te zetten omdat ze bijvoorbeeld niet genoeg thuis zijn in de materie of geen zin hebben om prijzen te vergelijken. De provincie wil die drempels wegwerken door groepsaankopen aan te bieden. Wie intekent, is zeker van een scherpe en correcte prijs, kwalitatieve plaatsing en uitgebreide garantie. Meer informatie vind je op www.dubovlaamsbrabant.be of op één van de 60 infoavonden in de provincie.