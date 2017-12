Provincie steunt zeven opvangcentra voor dieren

De provincie Vlaams-Brabant geeft een subsidie van 1000 euro aan zeven opvangcentra voor dieren in onze regio.

Dit zijn de opvangcentra die steun ontvangen:

- vzw Fieke’s Poezenhuisje uit Huizingen (Beersel)

- Asiel Hondenkuren en Kattenkwaad vzw uit Opwijk

- Opvangcentrum voor vogels en wilde dieren Malderen vzw uit Malderen (Londerzeel)

- Meow vzw uit Ternat

- Federal Society for the Protection of Animals (FSPCA) vzw uit Pepingen

- Vetas vzw uit Zellik (Asse)

- Poezensnoetje vzw uit Lot (Beersel)



Gedeputeerde Tie Roefs betreurt dat de Vlaamse overheid, die bevoegd is voor dierenwelzijn, geen structurele middelen voorziet voor de asielen. Daarom springt het provinciebestuur bij. Met de 1000 euro die elke dierenopvang krijgt kunnen de betrokken vrijwilligers dieren voederen, ontwormen en steriliseren.