Provincie verlengt groepsaankopen dakisolatie en zonnepanelen

De provincie Vlaams-Brabant lanceerde in mei 2017, in samenwerking met Pajopower, 3Wplus, IGO en de Kringwinkel Hageland, de campagne Energieke daken: groepsaankopen voor dak- of zoldervloerisolatie en fotovoltaïsche zonnepanelen. ‘We willen tegen 2040 een klimaatneutrale provincie zijn’, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor milieu en duurzaamheid. ‘Om onze CO2-uitstoot te laten dalen, zetten we in op hernieuwbare energie en energiebesparende maatregelen. Met de provinciale groepsaankopen wordt het plaatsen van dakisolatie en zonnepanelen gemakkelijker voor de inwoners en worden zoveel mogelijk drempels weggehaald’. Een groepsaankoop heeft het voordeel dat je zelf niet op zoek moet naar informatie en ook geen prijzen moet vergelijken. Dat doen de initiatiefnemers in jouw plaats.

Groot succes

“Ruim 2.500 inwoners werden bereikt via infosessies, die samen met de gemeentebesturen werden georganiseerd. Binnen het half jaar leidde dit tot ruim 2.300 aanvragen, met tot nu toe 400 effectieve plaatsingen tot gevolg”, zegt Tie Roefs. “Wegens het grote succes hebben we besloten om de huidige voorwaarden van de groepsaankoop te verlengen tot 1 april. Men kan dus nog steeds intekenen en genieten van de vele voordelen’, zegt gedeputeerde Tie Roefs.

Informatie zoeken en inschrijven kan via www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop