Provinciedomein Huizingen opent vernieuwde rotstuin

In het provinciaal domein in Huizingen is vandaag de vernieuwde rotstuin plechtig geopend. De volledige restauratie van de rotstuin duurde in totaal bijna vijf jaar. Het unieke stukje natuur is in zijn oorspronkelijke schoonheid hersteld en vanaf nu open voor het grote publiek.

In augustus 2013 begon de restauratie van de rotstuin in Huizingen. De tuin is een unicum, over heel Europa zijn er maar vier gelijkaardige te vinden. Hij is in 1958 aangelegd ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling in Brussel.

Exact 50 jaar later is ‘Het Bloemendal’ – zoals de rotstuin officieel noemt, hersteld volgens het oorspronkelijke ontwerp van landschapsarchitect Paul Dewit. In totaal zijn zo’n 150.000 planten bomen, struiken en bloemen aangeplant. Kostprijs van de restauratie is zo’n 900.000 euro.