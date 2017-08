Punch Two haalt voor het eerst 120 km/u

Het Belgische Solar Team bestaat uit 21 ingenieursstudenten van de KU Leuven. Een jaar lang werkten ze aan de Punch Two, een hoogtechnologische pronkstuk dat helemaal werkt op energie van de zon. Onder hen ook Hannelore Verhaegen uit Merchtem, Adriaan Buntix uit Sint-Genesius-Rode en Paul Vercruysse uit Alsemberg,

Door gebruik te maken van ultralichte materialen weegt de auto slechts 145 kg, dat is zo’n 20 kg minder dan zijn voorganger. En het zonnekarretje haalt nu voor de eerste keer ook de topsnelheid van 120 km/u. Dat is duidelijk geworden tijdens testen op circuits in Sint-Truiden (Punch Powertrain) en Lommel (Ford). De testomstandigheden waren toen wel ideaal: er was veel zon en nauwelijks wind.

De voorbije maand werd de wagen verder uitgelijnd en de stabiliteit geoptimaliseerd. Volgens de initiatiefnemers is de zonnewagen nu bijna helemaal klaar voor de Bridgestone World Solar Challenge, het wereldkampioenschap voor zonnewagens dat start op 8 oktober in de Australische stad Darwin. De teamleden vertrekken al begin september zodat ze nog voldoende tijd hebben om de wagen uit te testen. De verwachtingen zijn alvast hoog gespannen. Het Belgische team bereikte de voorbije jaren telkens de top 5. (Bekijk ook de reportage: ‘Solar Team stelt nieuwe zonnewagen voor’)